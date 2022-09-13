Doğu Anadolu'da 12 İl İçin Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki 12 ilde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 12 ilde bugün kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurarak, vatandaşlara yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölgesi'nde bugün için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Meteoroloji'den bugün yapılan açıklama şöyle: "Rüzgarın bugün (13.09.2022) öğle saatlerinde Erzurum, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Kars, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Elazığ'ın doğu, Siirt'in kuzey, Van'ın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'den Ankara ve Kırıkkale'de bazı ilçeler için sağanak uyarısı

Bolu'da sağanak uyarısı