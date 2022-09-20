Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı - Son Dakika
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Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı

20.09.2022 13:03
Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ve Orta ve Doğu Karadeniz'de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yarından itibaren başlayan yağmur ve kuvvetli fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bugün yapılan açıklamaya göre Karadeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece yarısından itibaren Perşembe gününe kadar süreceğini ani sel, su baskınına karşı vatandaşları dikkatli olmaya karşı uyardı.

Aynı zamanda Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve güney kesimlerinde de "yer yer kısa süreli fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunuldu.

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Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Meteoroloji, Doğu Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de Yaşanacak Fırtına ve Sele Karşı Uyardı - Son Dakika
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