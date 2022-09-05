Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi - Son Dakika
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Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi

05.09.2022 14:21
Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi

Hava durumu tahminlerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün ve yarın Marmara Denizi'nde fırtına beklendiğini, bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olacağını bildirdi. Müdürlük ayrıca, Doğu Karadeniz kıyılarında da yarın kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YARIN SAAT 23.50'YE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Söz konu su fırtınaya karşı vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın için kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, su baskını, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi - Son Dakika
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