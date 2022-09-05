Marmara'ya fırtına geliyor! Meteoroloji saat verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YARIN SAAT 23.50'YE KADAR SÜRECEK

Fırtınanın bugün saat 12.00 ile yarın 23.50 arasında etkili olması, daha sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Söz konu su fırtınaya karşı vatandaşların, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması gerekiyor.

DOĞU KARADENİZ İÇİN SEL UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarında yarın için kuvvetli yağış beklendiğini bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinde iki gündür etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağışlara ilave olarak, yarın da bölgede yerel kuvvetli yağışların devam edeceği öngörülüyor.

Başta heyelan tehlikesi olmak üzere sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.