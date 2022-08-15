Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı - Son Dakika
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Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı

15.08.2022 08:51

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün aralarında İstanbul'unda bulunduğu 17 il için sarı kodlu uyarı yapmıştı. Sabah saatlerinde, İstanbul'da boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur başladı. Öte yandan İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımlamıştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, pazar günü aralarında İstanbul dahil 17 ilde yağış uyarısı yaptı. Pazartesi günü itibarıyla İstanbul'da sabah saatlerinde boğaz çevresindeki bazı ilçelerde yağmur başladı. Sarıyer, Beykoz ve Şişli ilçelerinde etkili olduğu görülen yağış nedeniyle trafiğe çıkan vatandaşlar güçlükle yol alabildi.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

17 İLE SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Sarı kodlu uyarı yapılan iller arasında Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce yer alıyordu. Bursa'da ve daha birçok bölgede de sabah saatlerinden itibaren yağmur etkisini göstermeye başladı.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAYIMLADI

İstanbul Valiliği de sosyal medya hesabından uyarı mesajı yayımladı. Yayınlanan mesajda, "Meteoroloji'ye göre; yarın ilk saatlerden itibaren İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR

Genel Müdürlük, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağını da açıkladı. Rüzgar hızının ise Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

SARI UYARI NEDİR?

Sarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.

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Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara dahil 17 ile sarı kodlu uyarı! Ani sel ve su baskınları için tedbirli olunması istendi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı! Şemsiyeleri hazırlayın

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SON DAKİKA: Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! İstanbul'da yağmur başladı - Son Dakika
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