Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı

14.08.2022 12:54
Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Edirne ve Kırklareli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü yağış beklendiği belirtildi. Ani sel, su baskını, yerel dolu ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı - Son Dakika
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