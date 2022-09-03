Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'deki 4 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de yarın için kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada dört il için "Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz kıyılarındaki illerde yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Pazar) sabah ilk saatlerden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (25-60 kg/metrekare), Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (60-110 kg/metrekare), Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer aşırı (110 kg/metrekare üzeri) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."