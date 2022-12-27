Kuvvetli fırtına kapıda! Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı - Son Dakika
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Kuvvetli fırtına kapıda! Meteoroloji'den 6 il için sarı kodlu uyarı

27.12.2022 08:41

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporunda bugün 6 il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Fırtınaya karşı dikkatli olunması yönünde uyarı yapılırken söz konusu 6 il; Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye olarak açıklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

6 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından Adana, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Karaman ve Osmaniye için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji'den 6 ile sarı kodlu uyarı

HAVA SICAKLIĞI MEVİM NORMALLERİ CİVARINDA

Batı bölgeler ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikeli anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalı.

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