Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak - Son Dakika
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Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak

03.10.2022 17:04
Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacağını ve tüm yurtta yağışların beklendiğini söyledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, hava sıcaklıklarının yarından itibaren kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacağını ve tüm yurtta yağışların beklendiğini söyledi.

Şahbaz, AA muhabirine, bu haftanın hava sıcaklığı tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Yurdun yarından itibaren serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Şahbaz, yurt genelinde, kuzey, güney ve iç kesimler başta olmak üzere gök gürültülü sağanağın beklendiğini belirtti.

Şahbaz, şunları kaydetti:

"Hafta sonuna kadar iç ve kuzey kesim ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bir bölümünde sağanak görülecek. Yağışlı hava ile birlikte sıcaklıkların yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına ineceğini tahmin ediyoruz. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'da sıcaklık düşüşleri belirgin olacak."

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini ifade eden Şahbaz, Antalya'nın kuzey yönlerden esen rüzgarın etkisiyle son bir haftadır sıcaklık artışı yaşadığını, bu haftadan itibaren ise yüksek sıcaklık düşüşü olacağını kaydetti.

Ordu ve Tokat çevrelerinde sağanak uyarısı

Ordu ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın doğusu, Sivas'ın batı ve kuzey ilçelerinde bu akşam saatlerinden yarın sabaha kadar yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiğini belirten Şahbaz, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şahbaz, yarın sabahtan akşam saatlerine kadar Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli fırtına beklendiğini kaydetti.

Üç ilde sıcaklıklar

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre bu hafta, üç büyük ilde hava durumu gündüz saatlerinde şu şekilde olacak:

Ankara'da hava, hafta boyunca parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Çarşamba ve perşembe günleri aralıklı sağanak bekleniyor. En yüksek hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde salı 22, çarşamba 20, perşembe 17 derece hissedilecek.

İstanbul'da havanın yarın ve çarşamba parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Anadolu yakasında aralıklı sağanak bekleniyor. İlde en yüksek sıcaklığın yarın ve çarşamba günü 21, perşembe 22 derece olması öngörülüyor.

İzmir'de ise sıcaklığın yarın ve çarşamba 26, perşembe 25 derece olacağı tahmin ediliyor.

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Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
Kaynak: AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hava sıcaklıkları iç, batı ve kuzey bölgelerde belirgin şekilde azalacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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