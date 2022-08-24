Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Anadolu Yakası , Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın, önümüzdeki 2 saat boyunca yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Anadolu Yakası, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Meteoroloji'den İstanbul, Kocaeli ve Sakarya için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.