Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde 'cıva' paniği (1)
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ANKARA'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek kırılması sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:00 Kaynak: DHA
ANKARA'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Kalibrasyon Merkezinde, içinde cıva bulunan cam fanusun yere düşerek kırılması sonucu etkilenen 13 kişi hastaneye kaldırıldı. Keçiören
ilçesi Sanatoryum Caddesi üzerinde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kalibrasyon Merkezi'nde, saat 13.00 sıralarında içinde cıva bulunan fanus, iddiaya göre yere düşerek kırıldı. İhbar üzerine 112 Acil Servis
ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Cıvadan etkilenen 13 kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü. Binanın girişine güvenlik şeridi çekilerek önlem alındı. AFAD ekipleri, içeride temizlik çalışması başlatırken, personele de önlem amacıyla eldiven ve maske dağıtıldı.
- Ankara
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