Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen perşembe gecesine işaret etti: İstanbul'da sel uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen perşembe gecesine işaret etti: İstanbul'da sel uyarısı

16.11.2022 20:37
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen perşembe gecesine işaret etti: İstanbul'da sel uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklentisi nedeniyle 39 kente sarı kodlu uyarıda bulunurken, Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbul için perşembe gecesini işaret etti. Meteoroloji Uzmanı Şen, İstanbul'un perşembe gecesinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirterek, "Cuma günü İstanbul'a sel uyarısı yapacağız" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 39 kent için sarı kodlu uyarıda bulundu. Söz konusu şehirlerde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini belirten Meteoroloji vatandaşların dikkatli olmalarını istedi.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Son değerlendirmelere göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz'in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

MARMARA'YA FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Perşembe günü rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

İSTANBUL YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİ ALTINA GİRİYOR

32 gündür yağışın uğramadığı İstanbul'a ise uyarı Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den geldi. Yarın megakentte sağanak yağmurun beklendiğini söyleyen Şen, "Marmara ve İstanbul yarın akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Bugün İstanbul 16 derece, yarın ve hafta sonu lodos etkisiyle 21-22 dereceye çıkacak. Lodos etkisi ile doğudaki hafta sonu kar olasılığı kalktı" ifadelerini kullandı.

CUMA GÜNÜ İÇİN MEGA KENTE SEL UYARISI

Cuma günü İstanbul'da sel beklentisinin olduğunu kaydeden Şen, "İstanbul'da perşembe gece yarısından sonra şiddetli yağış geliyor. Yağmur cuma günü İzmir'e kadar inecek. Muğla'da sahil taraflarında da görülecek. Bu yağmurlar Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya gelecek. Cuma günü İstanbul'a sel uyarısı yapacağız. Doğu bölgesine de kar uyarısı yapacağız. Orada kar yağacak" dedi.

"SU BASKINLARINA NEDEN OLUR"

Şen, "Perşembe gece ve cuma günü Marmara, Trakya, İstanbul, Kırklareli, Çanakkale, Bozcaada, Bursa, Balıkesir, Tekirdağ, Kuzey Ege, Edremit Körfezi, İzmir ve Muğla'da yağmur, su baskınlarına neden olur dikkat. Cumartesi-Pazar, Karadeniz İç ve Doğu Anadolu'da kar ulaşımda etkili olabilir" şeklinde konuştu.

"SICAKLIKTA ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK YOK"

Şen sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu akşam Doğu Akdeniz bölgesinde başlayacak yağmur, çarşamba Güney Doğu ve Doğu Anadolu'yu da kapsayacak. Perşembe Marmara'dan başlayacak yağmur; cuma, cumartesi Ege, Antalya, Batı Karadeniz ve iç Anadolu'yu da kapsayacak. Sıcaklıkta önemli değişim yok."

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SON DAKİKA: Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen perşembe gecesine işaret etti: İstanbul'da sel uyarısı - Son Dakika
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