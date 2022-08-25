Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor

25.08.2022 15:04

Meteoroloji'den İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin farklı noktalarında hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışla ilgili yeni bir uyarı daha geldi. Yapılan açıklamada Marmara Bölgesi'nde yarın için kuvvetli yağış beklendiği ifade edildi.

Meteoroloji, AKOM ve AFAD'ın uyarılarının ardından beklenen sağanak yağış dün akşam İstanbul'da etkili oldu. Gök gürültülü yağış, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Sabah saatlerinde ise Arnavutköy, Alibeyköy, Sarıyer ve Esenyurt gibi birçok noktada sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sokak ve caddeler göle dönerken araçlar yollarda kaldı. Bazı ev ve iş yerlerini ise su bastı.

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yarın kuvvetli yağış geliyor

METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Edirne'nin güney ilçelerinde ( Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü, Meriç) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağının tahmin edildiği bildirildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den kritik uyarı! İstanbul'da yarın kuvvetli yağış bekleniyor - Son Dakika
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