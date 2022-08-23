Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

Kim Milyoner Olmak İster'in ünlü sunucusunun ağabeyini görenler inanamadı

"Yüzyılın projesinde asgari ücretli bile rahatlıkla ev sahibi olacak"

Enflasyon ne zaman düşüşe geçecek? Bakan Nebati merak edilen soruyu yanıtladı

Gineli adam, Ukraynalı kadına sokak ortasında tecavüz etti

Ünlü sanatçı İlyas Salman'ın ölen Civan Canova için yaptığı paylaşım kriz yarattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

"DİKKATLİ VE TEBDİRLİ OLUNMASI İSTENDİ"

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.