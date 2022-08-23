Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak - Son Dakika
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Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak

23.08.2022 12:15

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde etkili yağış olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde şiddetli yağış beklendiğinin altı çizildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, öğleden sonra Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

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"DİKKATLİ VE TEBDİRLİ OLUNMASI İSTENDİ"

Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

Marmara Bölgesi, Kırklareli, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji uyardı: Marmara'da gök gürültülü sağanak etkili olacak - Son Dakika

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