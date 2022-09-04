Türkiye Haftaya Yağmurla Başlıyor: Marmara'da Fırtına, Orta ve Güney Ege ile Orta Karadeniz'de Yağış - Son Dakika
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Türkiye Haftaya Yağmurla Başlıyor: Marmara'da Fırtına, Orta ve Güney Ege ile Orta Karadeniz'de Yağış

04.09.2022 20:44
Türkiye Haftaya Yağmurla Başlıyor: Marmara'da Fırtına, Orta ve Güney Ege ile Orta Karadeniz'de Yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Marmara Denizi’nde fırtına; Orta Karadeniz kıyılarında, Orta ve Güney Ege’de yağış beklendiğini belirterek oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Marmara Denizi'nde fırtına; Orta Karadeniz kıyılarında, Orta ve Güney Ege'de yağış beklendiğini belirterek oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşı uyardı.

MGM, 5 Eylül'de (yarın); Marmara Denizi'nde fırtına, Orta Karadeniz kıyılarında şiddetli yağış, Orta ve Güney Ege'de ise Kuvvetli Fırtına beklendiğini açıkladı. MGM'den yapılan uyarılar şöyle:

"-Pazartesi günü, Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

-Orta ve Güney Ege'de rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir.

-Marmara'da rüzgarın yarın (05.09.2022 Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (80-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, aynı gün gece saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.)

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Kaynak: ANKA

Güney Ege, Karadeniz, Marmara, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye Haftaya Yağmurla Başlıyor: Marmara'da Fırtına, Orta ve Güney Ege ile Orta Karadeniz'de Yağış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye Haftaya Yağmurla Başlıyor: Marmara'da Fırtına, Orta ve Güney Ege ile Orta Karadeniz'de Yağış - Son Dakika
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