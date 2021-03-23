Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde "Dünya Meteoroloji Günü" kutlama etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, kurumun İçişleri Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hava, kara ve denizde verdiği meteorolojik destekle yurt savunmasında önemli rol oynadığını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde (MGM), Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla "Dünya Meteoroloji Günü" etkinliği gerçekleştirildi.

Coşkun, burada yaptığı konuşmada, kurumun, tarım, ulaştırma, enerji, şehircilik, sağlık, turizm, spor gibi sektörlere hizmet verdiğini belirterek, "MGM, bunun yanı sıra İçişleri Bakanlığına bağlı Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetlerine hava, kara ve denizde verdiği meteorolojik destekle de yurt savunmasında önemli rol oynamaktadır." dedi.

Kurumun, 2 bin 47 modern gözlem sistemi vasıtasıyla atmosferi günün her anında izlediğini vurgulayan Coşkun, yerli ve milli gözlem sistemlerinin üretilmesi için üniversiteler ve özel sektörü Ar-Ge çalışmalarında desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

Coşkun, tarımın temelinin meteoroloji ve iklim olduğunu, çiftçilere planlamadan hasada kadar üretimin her aşamasında destek verdiklerini ifade ederek, "2020 yılı hava tahmin tutarlılığımız yüzde 90'ların üzerinde gerçekleşmiştir. 2020 yılında kuvvetli meteorolojik hadiseler için 363 adet erken uyarı yayınladık." diye konuştu.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da meteorolojik verilerinin insan hayatındaki önemine dikkati çekerek, çiftçilerin, cep telefonlarına hava durumu bilgisini almaktan memnun olduğunu dile getirdi.

"Meteoroji havacılığın en önemli paydaşlarından"

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi de havacılığın en önemli paydaşlarından birinin MGM olduğuna işaret ederek, meteorolojinin, uçuş sürecinin her aşamasının en önemli parçasını oluşturduğunu anlattı. Meteorolojik verilerin emniyetli uçuş için kendilerine yol arkadaşlığı yaptığını aktaran Ekşi, "Anadolu meydanlarında, dış hatlara göre coğrafi şartların etkisiyle meteorolojik kaynaklı divert (başka meydana yönlendirme) olaylarını daha fazla yaşıyoruz. THY ile MGM arasında önemli çalışmalar yürütüldü ve bu çalışmalar meyvesini verdi. Yapılacak ortak çalışmalar ve Anadolu meydanlarına yapılacak yatırımlarla bu meydanların divert performansının daha da düzeleceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dünya Meteoroloji Örgütü Başkan Yardımcısı Albert Martis ise "Fırtına modellerinin nasıl değişeceğine, deniz buzunun nasıl eriyeceğine ve bölgesel deniz seviyesinin nasıl yükseleceğine dair yapılan daha iyi tahminler, denizde can ve mal güvenliğinin iyileştirilmesi ve kıyı bölgesi yönetimi için hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı. Martis, Dünya Meteoroloji Örgütünün, Türk hükümetine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uzmanlığına ve insan kapasitesine güvenmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da MGM iş birliğiyle Türkiye'de bir ilke imza atarak, İzmir için Polen Alerji Bülteni'ni hayata geçirdiklerini hatırlatarak, "Yerli ve milli bir ürün ortaya koyan bu çalışmanın 81 ile yayılması için de MGM'nin maddi ve manevi desteklerini önemsiyorum." dedi.