Meteoroloji, seçim günü Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava bekliyor - Son Dakika
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Meteoroloji, seçim günü Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hava bekliyor

11.05.2023 17:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, 14 Mayıs Pazar günü havanın nasıl olacağına ilişkin değerlendirmelerini açıkladı. Buna göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış beklenmezken, parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin yapılacağı 14 Mayıs Pazar günü beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın için yurdun büyük bölümünde yağış beklendiğini belirten Macit, "İç Ege'de, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Kahramanmaraş, Malatya çevrelerinde ve İç Anadolu'nun doğusunda yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın sel ve su baskınına karşı dikkatli olmalarını istiyoruz." dedi.

DİĞER BÖLGELERDE HAVA PARÇALI BULUTLU

Macit, 13 Mayıs Cumartesi yağışlı havanın yurdun iç kesimlerinde devam ettikten sonra ülkeyi terk edeceğini bildirerek, şöyle konuştu: "Pazar günü için özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusu dışında yağış beklentimiz yok. Yani Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Kars, Van, Ağrı çevrelerinde yağış bekliyoruz. Diğer bölgelerimizde yağış olmayacak. Genellikle parçalı bulutlu bir hava bekliyoruz."

SICAKLIKLAR 16 MAYIS'TAN SONRA YÜKSELECEK

Macit, 14 Mayıs'taki hava sıcaklıklarına ilişkin şunları söyledi: "Hava sıcaklığı pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında seyredecek. Sıcaklıklar pazar gününden itibaren artıyor. Yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkıyor ama pazar gününe kadar mevsim normalleri civarında bir hava bekliyoruz. Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacak. İstanbul'da parçalı bulutlu 21, Ankara'da parçalı bulutlu 23, İzmir'de az bulutlu 24 derece civarında hava sıcaklığı bekleniyor."

Deprem bölgesine ilişkin olarak da Macit, "Pazar günü deprem bölgesinde yağış beklentimiz yok. Orada da hava sıcaklığı yine mevsim normalleri civarında seyredecek. Büyük bir ihtimalle 20 derecelerin üzerini göreceğiz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz, 14 Mayıs, Güncel, Son Dakika

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