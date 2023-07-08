Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 30 İl için Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 30 İl için Sağanak Yağış Uyarısı

08.07.2023 23:36

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. AFAD ise 11 ile turuncu, 4 ile sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. İstanbul'da da şiddetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 30 ilde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. 11 ile turuncu, 4 ile de sarı kodlu uyarıda bulunan AFAD, İstanbul'da da şiddetli yağış beklendiğini söyledi.

Yurt genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, serinleten haber Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan peş peşe geldi. Birçok ilde sağanak yağışların etkili olacağı belirtilirken, önlemler de artırıldı.

METEOROLOJİ'DEN 30 İLE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, 30 ilde sağanak yağış beklendiği belirtildi. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarılırken, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenen iller şu şekilde sıralandı: Amasya, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon Yozgat, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Ardahan, Yalova, Karabük ve Düzce.

KARADENİZ VE AKDENİZ'İN BATISINDA FIRTINA BEKLENTİSİ

Meteoroloji, yarın Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz'in batısı ile Batı Akdeniz'de fırtına beklendiğini açıkladı. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği, akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği düşünülüyor. Yarın öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak olacağı bekleniyor. Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

FIRTINA 6 İLA 8 KUVVETİNDE ESECEK

Batı Akdeniz'de de (Antalya Körfezi) rüzgarın yarın günün ilk saatlerinden itibaren etkisini artırıp kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, aynı gün öğle saatlerinden sonra etkisini azaltıp akşam saatlerinde tekrar etkisini artırması ve pazartesi günü öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

AFAD'DAN 11 İLE TURUNCU, 4 İLE SARI KODLU UYARI

AFAD da 11 ile turuncu, 4 ile sarı kodlu yağış uyarısı yaptı. Turuncu kodla yağış uyarısı verilen illerdeki valilikler ve muhtarların bilgilendirildiğini kaydeden AFAD, açıklamasında şu bilgileri paylaştı: "Düzce, Kastamonu, Bartın ve Zonguldak illerimize tedbir amaçlı ilave personel ve ekipman sevk edilmiştir. Ayrıca pazar günü, Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey ilçelerinde yerel olarak şiddetli ve aşırı Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'da çok kuvvetli, yer yer şiddetli, Trabzon'un doğusu, Rize il geneli ile Artvin'in kıyı ve kuzey kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan'da yerel kuvvetli, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Yozgat'ın ve Sivas'ın kuzeyinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir."

İSTANBUL'A SARI KOD

İstanbul, Bursa, Bilecik ve Yalova için de AFAD'dan sarı kodla yağış uyarısı geldi. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 30 İl için Sağanak Yağış Uyarısı - Son Dakika


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