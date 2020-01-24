Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "İklim ve su" temalı fotoğraf yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'İklim ve su' temalı fotoğraf yarışması - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden "İklim ve su" temalı fotoğraf yarışması

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında "İklim ve Su" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında "İklim ve Su" temalı fotoğraf yarışması düzenliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri kapsamında "İklim ve su" temalı fotoğraf yarışması düzenleniyor. Profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılımına açık olan yarışmaya son katılım tarihi 6 Mart 2020 olarak belirlendi. Yarışmada, MGM jürisi tarafından belirlenecek eserlere para ödülü de verilecek.


Yarışmada 1. seçilen eser sahibine 3 bin 500 TL, 2. seçilen eser sahibine 3 bin TL, 3. seçilen eser sahibine ise 2 bin 500 TL ödül ve plaketleri verilecek. - KAYSERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 03:08 Kaynak: İHA
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