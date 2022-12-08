Meteoroloji'den 3 il için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji'den 3 il için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

08.12.2022 08:16
Meteoroloji'den 3 il için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son hava durumu tahminlerine göre Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusu yağmura teslim olacak. Aydın, Muğla ve İzmir çevrelerinde kuvvetli olması beklenen sağanak, sele dönüşebilir.

Meteoroloji'den yapılan en son değerlendirmelere göre ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Isparta hariç) ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Malatya, Elazığ, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yağışların, Ege kıyıları ile Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji'den 3 il için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor
YORUMLAR
500

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 3 il için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor - Son Dakika


Son Dakika
00:38 Kılıçdaroğlu, İsmailağa'daki istismar iddiasına sessiz kalmadı: Bunu yapan, göz yuman, sistemini kuran şerefsiz ve haysiyetsizdir
00:34 Alex de Souza'dan şaşırtan imza! Brezilya'da kaldı
00:18 Araç sahiplerine büyük müjde! Benzin ve motorine büyük indirim geldi
00:17 İYİ Partili vekili yumruklayan AK Partili Işık'a bir tepki de Bülent Arınç'tan: Gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum
23:56 Brezilyalı yıldızın basın toplantısındaki görüntüye tepki yağdı
23:41 Elon Musk 'dünyanın en zengin insanı' unvanını 20 dakikalığına kaybetti
23:15 İsmailağa'daki istismar iddialarına AK Partiden ilk yorum: Asla affedilmeyecek lanetli bir suçtur
23:07 Zincir marketle yerel market arasındaki fiyat farklılığı pes dedirtti
22:30 Fenerbahçe'nin golcüsü Serdar Dursun'un muhabire verdiği yanıt kahkahaya boğdu
19:54 Avukatım deyip kimliğini göstermedi! Dolandırıcı olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2022 08:58:27. #1.13#
SON DAKİKA: Meteoroloji'den 3 il için sel uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement