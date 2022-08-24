Yalova Belediyesi'nden sağanak yağış tedbiri - Son Dakika
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Yalova Belediyesi'nden sağanak yağış tedbiri

24.08.2022 18:15
Yalova Belediyesi'nden sağanak yağış tedbiri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yerel yağış uyarısından sonra harekete geçen Yalova Belediyesi ekipleri, şehir genelinde çalışma yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yerel yağış uyarısından sonra harekete geçen Yalova Belediyesi ekipleri, şehir genelinde çalışma yaptı.

Yalova Belediyesi, il merkezinde şiddetli yağışlara karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlayan mazgallar, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekipler tarafından temizlendi. Ekipler son olarak tüm ana arterlerdeki su giderlerini sağlayan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmalarda tıkanan mazgallar temizlenerek, yağışa hazır hale getirildi. - YALOVA

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yalova Belediyesi'nden sağanak yağış tedbiri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalova Belediyesi'nden sağanak yağış tedbiri - Son Dakika
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