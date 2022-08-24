Yalova Belediyesi, il merkezinde şiddetli yağışlara karşı tedbirlerini almaya devam ediyor. Yaşanabilecek su baskınlarına karşı yağmur suyunun rögarlara hızlı bir şekilde akışını sağlayan mazgallar, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü'nün oluşturduğu ekipler tarafından temizlendi. Ekipler son olarak tüm ana arterlerdeki su giderlerini sağlayan mazgallarda temizlik çalışması yaptı. Titizlikle yürütülen çalışmalarda tıkanan mazgallar temizlenerek, yağışa hazır hale getirildi. - YALOVA

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yalova Belediyesi, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yalova Belediyesi'nden sağanak yağış tedbiri - Son Dakika

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