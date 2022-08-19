Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak

Rusya ile müzakerelerin başlaması için Zelenski tek bir şart koştu

Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Bakan Soylu'dan sığınmacılarla ilgili çok konuşulacak sözler: Türkiye yaşlanıyor

Türkiye'de günlerde Ankara'da etkili olan sağanak yağışta 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hem kurumların hem de vatandaşların olası bir yağışa karşı önlem alması adında uyarılarda bulundu.

BUGÜN MARMARA VE KARADENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-22 Ağustos tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Ege, Akdeniz ve İç Anadolu mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

CUMARTESİ GÜNÜ HAVA DURUMU NASIL?

Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

PAZAR GÜNÜ AKDENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinde sağan yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.