Türkiye'de günlerde Ankara'da etkili olan sağanak yağışta 1 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi büyük üzüntü yarattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de hem kurumların hem de vatandaşların olası bir yağışa karşı önlem alması adında uyarılarda bulundu.
Bu kapsamda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18-22 Ağustos tarihlerine ait hava durumu raporunu yayınladı. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Ege, Akdeniz ve İç Anadolu mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.
Karadeniz Bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta gök gürültülü sağanak yağış beklenirken Doğu Karadeniz bölgesinde sağan yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Son Dakika › Yaşam › Meteoroloji'den uyarı! Bu iki bölge sağanak yağışa teslim olacak - Son Dakika