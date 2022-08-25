Edirne'de sağanak; evleri su bastı - Son Dakika
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Edirne'de sağanak; evleri su bastı

25.08.2022 17:56
Edirne'de sağanak; evleri su bastı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde sağanak etkili oldu. Edirne'de yollar suyla kaplandı, bazı evleri su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Trakya'da sağanak yağış, akşam saatlerinde Edirne ile Tekirdağ'ın Saray, Kapaklı, Çerkezköy ilçelerinde etkili oldu. Edirne'de yaklaşık 30 dakika süren sağanak nedeniyle yollar suyla kaplandı. Dilaverbey Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde bazı evleri su bastı. AFAD ekipleri, su baskını yaşanan evlere müdahalede bulundu, tahliye çalışması yaptı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığındı. Bir vatandaşın kızıyla birlikte parkta bulunan oyun aletlerinin altında yağmurun dinmesini beklediği görüldü. Edirne'de yer yer sürecek yağışın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini yeniden artıracağı belirtildi.

Sağanak, Tekirdağ'ın Saray, Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde de etkili oldu. Kara yollarının suyla kaplandığı ilçelerde, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Saray'da yağmur nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi kara yolu da suyla kaplandı.


- Edirne
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Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Kaynak: DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ, Edirne, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de sağanak; evleri su bastı - Son Dakika

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