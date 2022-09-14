Serin havaların ardından şimdi de çöl sıcakları geliyor! Hissedilen sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak - Son Dakika
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Serin havaların ardından şimdi de çöl sıcakları geliyor! Hissedilen sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak

14.09.2022 09:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı 5 günlük hava durumu raporuna göre uzun süredir devam eden serin havalar yerini çöl sıcaklarına bırakıyor. İstanbul ve Ankara'da hissedilen sıcaklıklar 35 dereceleri bulacak. Sıcak hava dalgası pazar gününe kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul ve Ankara'da sıcaklıklar perşembe gününden itibaren artmaya başlayacak.

35 DERECEYİ BULACAK

Cuma, cumartesi ve pazar günleri çöl sıcaklıklar yurt genelinde etkili olacak. Ankara ve İstanbul'da hissedilen hava sıcaklıkları 35 dereceleri görecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Tokat, Muş ve Hatay çevreleri, Adana ve Osmaniye'nin güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı, İç ve doğu kesimlerde 2-6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 26

İzmir: Az bulutlu ve açık 30

Adana: Parçalı bulutlu, güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor) 23

Erzurum: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

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SON DAKİKA: Serin havaların ardından şimdi de çöl sıcakları geliyor! Hissedilen sıcaklıklar 35 dereceyi bulacak - Son Dakika
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