Meteoroloji'den 9 ilimize sarı kodlu uyarı: Çamur yağma olasılığı var - Son Dakika
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Meteoroloji'den 9 ilimize sarı kodlu uyarı: Çamur yağma olasılığı var

31.10.2022 10:46

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da Suriye kaynaklı toz taşınımı bekleniyor. Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman gibi yağış alacak şehirlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin altını çizen meteorolojik kaynaklar, ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda da uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney ilçelerinin; akşam ve gece saatlerinde Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU AKDENİZ'DE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Yağışların; yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Hakkâri ve Van'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklenmektedir.

"ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR"

Doğu Akdeniz ( Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da ( Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı hadisesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

PROF. DR. ŞEN: ÇAMUR YAĞMA OLASILIĞI VAR

Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün Doğu Akdeniz (Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş) ile Güneydoğu Anadolu'da (Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman) Suriye kaynaklı toz taşınımı var. Yağış da olacak dolayısıyla çamur yağma olasılığı var" mesajını paylaştı.

Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Dikkatli olun, çamur yağma olasılığı var
Meteoroloji'den 9 kente sarı kodlu uyarı: Dikkatli olun, çamur yağma olasılığı var
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Orhan Şen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den 9 ilimize sarı kodlu uyarı: Çamur yağma olasılığı var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji'den 9 ilimize sarı kodlu uyarı: Çamur yağma olasılığı var - Son Dakika
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