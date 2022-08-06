Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı - Son Dakika
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Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı

06.08.2022 19:28
Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü öğle saatlerinde Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Pazar günü öğle saatlerinde Muğla için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

(Bekir Tosun/İHA)

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji'den Muğla'ya yağış uyarısı - Son Dakika
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