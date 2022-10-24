Meteoroloji tarih verdi! İşte bu kışın ilk karının yağacağı bölge... - Son Dakika
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Meteoroloji tarih verdi! İşte bu kışın ilk karının yağacağı bölge...

24.10.2022 10:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 24 Ekim'de yayımlanan raporda kar yağışına ilişkin de bilgi verildi. Önümüzdeki çarşamba ya da perşembe günü Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer alan Kars, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum'da kar yağışı bekleniyor.

Türkiye'de kış aylarına girilmesiyle birlikte vatandaşların gözü de kar yağışına çevrildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı hakkında vatandaşları bilgilendiren önemli bir duyuruda bulundu.

KARADENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Sinop ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU'NUN KUZEYİNDE KAR BEKLENİYOR

Yağışların: Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli olmak üzere; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışı beklenen iller arasında Kars, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Erzurum yer alıyor.

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