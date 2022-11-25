Bu kez çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 32 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu (Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya'nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır'ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

32 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 1 il için turuncu, 31 il için ise sarı kodlu uyarı yapıldı. Adana için turuncu kodlu uyarı verilirken; Adıyaman, Amasya, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Niğde, Ordu, Samsun, Siirt, Sivas, Tokat, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

SARI KOD NEDİR?

Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir anlamı taşır. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KOD NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.