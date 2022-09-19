Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek - Son Dakika
Üye Girişi

Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek

19.09.2022 10:20

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yeni hafta ile ilgili yayımlanan hava durumu verilerine göre bu hafta hava büyük oranda serinleyecek. Geçtiğimiz hafta sonu 30 derecenin de üzerine çıkan sıcaklıklar gelecek hafta sonu 15 dereceye kadar inecek. Hafta boyunca yerel sağanaklar etkili olacak.

Eylül ayının son haftalarına girerken Meteoroloji'den serin hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugünden itibaren düşüşe geçecek sıcaklıklar adım adım sonbahar değerlerine ulaşacak. İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar haftanın ilerleyen günlerinde yarı yarıya düşecek. Hafta boyunca yerel sağanaklar etkili olacak.

Meteoroloji tarih verdi: Sıcaklıklar 15 derece birden düşecek

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500
Jeff Koons, tasarladığı 'BMW M850i Gran Coupe' ile Contemporary Istanbul'da Jeff Koons, tasarladığı 'BMW M850i Gran Coupe' ile Contemporary Istanbul'da Jeff Koons'un rüya otomobili Contemporary İstanbul'da! Jeff Koons'un rüya otomobili Contemporary İstanbul'da!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek - Son Dakika


Son Dakika
10:20 Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek
09:38 25 metrekarelik harabe odaya 3.500 TL'ye kira istemişti! Tepkiler sonrası ev sahibinden şoka uğratacak açıklama geldi
09:39 Sosyal konut projesine büyük rağbet! Şimdiye kadar başvuranların sayısı 3 milyon 466 bin 250 oldu
09:34 Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'dan Arda Güler yorumu: Şimdilik hazır değil
09:25 Ukraynalı eski güzellik kraliçesi cephede savaşıyor: Putin için bir kurşunum var
09:19 Kırgızistan ile Tacikistan'ın çatışmalarında kan akmaya devam ediyor! Ölü sayısı 100'e yaklaştı
08:59 Miçotakis'i uyaran Çipras'ın Türkiye endişesi! "Diyalog kanalları açık tutulmazsa çatışma yaşanabilir"
08:57 Mehmet Yılmaz Ak, Yargı dağıtıyor! Dizideki başarısı izleyicilerin takdirini topladı
08:39 Doktorları şaşkına çeviren vaka! İrlandalı yaşlı kadının içinden 55 tane pil çıktı
08:14 2. Elizabeth'e saygı duruşunda bulunulduğu sırada çanları çalmayan Big Ben için soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2022 10:34:27. #1.11#
SON DAKİKA: Meteoroloji duyurdu! Sıcaklıklar yarı yarıya düşecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement