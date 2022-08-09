Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor

09.08.2022 23:44
Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Tekirdağ ve çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, erken uyarı sistemi ile son verilerini paylaştı. Tekirdağ ve çevresinde sağanak yağış beklenirken, sarı kodla uyarı verildi. Yarın itibariyle Tekirdağ ve çevresini etkisi altına alması beklenen yağışlar ile ilgili olarak uyarıda bulunulurken, vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

METEOROLOJİ SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, yağışların 10 Ağustos 2022 sabah 06.00 ile 14.00 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken vatandaşların yapılacak uyarıları dikkate almaları ve sel, yıldırım gibi doğal afetlere karşı tedbirli olmaları gerektiği hatırlatıldı.

AFETLERDEN KORUNMA YÖNTEMLERİ HATIRLATILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi aracılığıyla yaptığı duyurunun yanı sıra, vatandaşlara doğal afetlerden korunma yöntemleri de hatırlatıldı. Meteorolojinin aktardığı bilgilerde, selden önce hazırlıklı olunması gerektiği ifade edilerek yaşanabilecek sel afeti durumunda, "Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın. Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın. Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın. Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun. Suyun evi terk ettiği her yerden içeri de girebileceğini hatırlayın. Kum torbaları temin edin. Selin kullanabileceği ark, hendek, vadi ve kanyon gibi yerlerden uzak durun. Açık alandaysanız en yüksek cisim siz olmayacak şekilde tepeye çıkın" hatırlatmasında bulunuldu.

Yıldırımlardan korunma yöntemlerinin de yer aldığı açıklamada, "Yıldırım oluşmasında meteorolojik şartların yanı sıra yer yüzeyinin durumu da çok önemlidir. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumu için uygun koşullar hazırlarlar. Can ve mal kaybını en aza indirebilmek için bu hususlara dikkat edilmelidir. Yüksek bina ve yapılarda (minare gibi) paratoner (yıldırımsavar) kullanılmalı. Yıldırım riski olan havalarda ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden uzak durulmalı. Metalik eşyalardan uzak durulmalı ancak otomobillerin lastikleri yalıtkan olduğu için otomobil içleri güvenli yerlerdir. Açık arazide iseniz yere çömelerek oturun, kesinlikle yere yatmayın. Su üzerinde iseniz derhal karaya çıkmaya çalışın. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyaları kullanmayın. Açık arazide gruplar halinde durmayın. Elektrikli eşyaları fişlerinden çekin mümkün olduğunca kullanmayın" ifadelerine yer verildi.

(Tunay Özdemir/İHA)

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, su baskını, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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