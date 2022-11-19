Kara kış etkisini göstermeye başlıyor! Meteorolojiden birçok bölgeye uyarı geldi - Son Dakika
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Kara kış etkisini göstermeye başlıyor! Meteorolojiden birçok bölgeye uyarı geldi

19.11.2022 08:25

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli için kar yağışı, yağmur ve fırtına uyarısında bulundu. Ege, Marmara, Batı Karadeniz'de fırtına beklenirken Akdeniz'de ise özellikle Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Akdeniz ile Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

PUS VE SİS OLABİLİR

Yağışların; Antalya'nın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey iç ve batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde doğu bölgelerde yer yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Antalya'nın doğusunda (Aksu, Serik, Manavgat) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI NORMAL SEVİYEDE

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARA DİKKAT

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (30-50 km/sa, kısa süreli 60 km/saat), Bursa başta olmak üzere Marmara'nın güneyinde zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara kış etkisini göstermeye başlıyor! Meteorolojiden birçok bölgeye uyarı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kara kış etkisini göstermeye başlıyor! Meteorolojiden birçok bölgeye uyarı geldi - Son Dakika
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