Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

25.08.2022 00:22
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de akşam saatlerinde yağış etkili oldu. Gecenin karanlığını ise şimşekler aydınlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği'nin uyarılarının akşam saatlerinde Kocaeli'de gök gürültülü yağmur başladı. Şimşekler geceyi aydınlatırken, yarın yağışların İstanbul, Kırklareli, Edirne, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik'te etkili olacağı açıklandı.

Kocaeli Valiliği, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum riski, kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. - KOCAELİ

YORUMLAR
500
Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı Romanya plakalı tır TEM'de kaza yaptı, İstanbul istikameti bir buçuk saat trafiğe kapandı İznik'te sağanak yağış sele neden oldu İznik'te sağanak yağış sele neden oldu
Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:01 İmam Hatiplilerle ilgili sözleri tepki toplayan ünlü şarkıcı Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı
23:59 Kopenhag ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti!
23:23 Dar gelirli vatandaşların icralık borçlarına devlet desteği: 30 milyar liralık borç tasfiye edilecek
23:22 Ukrayna'da 4 saatte tamamlanan tarihi maç! Rusya'nın saldırı yapacağı uyarısıyla futbolcular sığınaklarda bekledi
23:07 Sahne kıyafetleriyle gündem olan Gülşen'den İmam Hatipliler hakkında tepki toplayan sözler
22:50 Sakarya'da korkutan kaza! Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 25 yaralı
22:43 Mersin'de define aramak için kuyu kazan 2 arkadaş, gazdan zehirlenip öldü!
22:34 Apple, merakla beklenen iPhone 14 ailesini 7 Eylül'de tanıtacak
22:30 Sağanak yağış İstanbul'u vurdu! Uzmanlar sel ve su baskınlarına karşı uyardı
22:24 Ünlü spor sunucusu Roksan Kunter yeni kanalını duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 00:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement