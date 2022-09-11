Meteoroloji: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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Meteoroloji: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

11.09.2022 11:59
Meteoroloji: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz’de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış belendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın Batı Karadeniz'de kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış belendiğini bildirerek vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji, yarın Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"12.09.2022 Pazartesi günü Batı Karadeniz'de (Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Çankırı, Kastamonu ve Sinop) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış sebebi ile ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meteoroloji: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meteoroloji: Batı Karadeniz'de Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
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