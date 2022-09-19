Sonbahar gelmeden kar yağışı için tarih verildi! Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor - Son Dakika
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Sonbahar gelmeden kar yağışı için tarih verildi! Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor

19.09.2022 12:10

Meteoroloji, yeni haftaya dair hava durumu raporunu açıkladı. Geçtiğimiz hafta sonu 30 dereceye kadar yükselen sıcaklıkların bu hafta sonu 15 derece birden düşeceği bekleniyor. Yurt genelinde soğumanın çarşamba gününden itibaren artacağını belirten meteorolojik kaynaklar, 22 Eylül Perşembe günü Uludağ'da kar beklendiğini ve yağışın 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğini duyurdu. İşte detaylar...

Eylül ayının son haftalarına girerken serin hava uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugünden itibaren düşüşe geçecek sıcaklıklar adım adım sonbahar değerlerine ulaşacak. İstanbul'da geçtiğimiz hafta sonu 30 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar haftanın ilerleyen günlerinde yarı yarıya düşecek. Hafta boyunca yerel sağanaklar etkili olacak.

YEREL SAĞANAK YAĞIŞLARA DİKKAT

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; (Karabük merkez hariç) Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Orta Toroslar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

YILIN İLK KARI İÇİN TARİH VERİLDİ

Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklığının 15 derece birden düşecek olmasıyla vatandaşlar "Peki yılın ilk karı ne zaman yağacak?" sorusunu sormaya başladı. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten paylaşımlarında Uludağ'a bu yıl karın ilk kez düşeceği tarihi verdi.

"KAR YAĞIŞI 3 GÜN BOYUNCA DEVAM EDECEK"

Ökten, "Uludağ'da Perşembe akşamı kar yağışı bekleniyor. Geçen sene 23 Eylül'de ilk kar yağmıştı. Bu sene 22 Eylül'de düşecek. Perşembe, Cuma ve Cumartesi kar aralıklarla devam edecek. Gündüz sıcaklık sıfırın üzerinde olacağından kar cıvık olacak..." sözlerini kullandı.

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SON DAKİKA: Sonbahar gelmeden kar yağışı için tarih verildi! Türkiye'ye soğuk hava dalgası geliyor - Son Dakika
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