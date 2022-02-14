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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fotoğraf yarışması düzenlenecek

14.02.2022 16:57
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fotoğraf yarışması düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla düzenlenen "Erken Uyarı ve Erken Eylem, Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla düzenlenen "Erken Uyarı ve Erken Eylem, Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Gaziantep Meteoroloji İl Müdürlüğünde yapılan yazılı açıklamada, 23 Mart'ın Dünya Meteoroloji Örgütünü kuran sözleşmenin 1950 yılında aynı gün yürürlüğe girişini anmak amacıyla tüm dünyada Dünya Meteoroloji Günü olarak kutlandığı belirtildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Yürütme Konseyinin belirlediği farklı temalarla 1961 yılından itibaren kutlanan Dünya Meteoroloji Günü'nün 2022 yılı temasının erken uyarı ve erken eylem, afet riskinin azaltılması için hidrometeoroloji ve iklim bilgileri olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede 23 Mart Dünya Meteoroloji Gününün çeşitli etkinliklerle kutlanması planlanmıştır. Bu kapsamda 'Erken Uyarı ve Erken Eylem. Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri' konulu bir fotoğraf yarışması düzenlenecek olup, dereceye giren ve seçilen fotoğraflar 23 Mart 2022 günü sergilenecektir. Bu fotoğraf yarışması ile konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasına yönelik hususları sağlamak, ayrıca eserlerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünün katılacağı tüm sergi ve fuarlarda sergilenerek Meteoroloji bilincinin vatandaşlara aktarılması amacıyla düzenlenmiştir. Değerlendirme Meteoroloji Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecek ve ödüllendirilecektir. Birincilik ödülü 5 bin lira ikincilik ödülü 4 bin lira üçüncülük ödülü 3 bin liradır. Dereceye girenlerin dışında uygun görülen eser sahipleri teşvik için mansiyon plaketi ile ödüllendirilebilecektir. 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü Fotoğraf Yarışması'na tüm Gaziantep halkımız ve fotoğraf severlerimizin katılımlarını beklemekteyiz."

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Dünya Meteoroloji Günü, Meteoroloji, Gaziantep, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğünce fotoğraf yarışması düzenlenecek - Son Dakika


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