Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor

05.09.2022 18:14
Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Göller Yöresi ve Konya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Göller Yöresi ve Konya'nın batısı için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Afyonkarahisar'ın güneyi ve Konya'nın batısında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak gece saatlerine kadar yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Göller Yöresi, Denizli, Konya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Göller Yöresi ve Konya'nın batısında gök gürültülü sağanak bekleniyor - Son Dakika
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