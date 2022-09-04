Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika
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Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

04.09.2022 14:46
Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Karadeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Orta Karadeniz kıyılarında yarın gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre yarın Samsun, Giresun ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzeyinde kuvvetli, Samsun'un doğu ilçeleri ile Ordu'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Kaynak: AA

Kastamonu, Karadeniz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Orta Karadeniz kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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