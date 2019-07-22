Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı. Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
(İHA)
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