Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı.
(İHA)
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:55 Kaynak: İHA
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