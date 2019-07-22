Son Dakika Haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı.

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı., System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünde zehirlendiklerinden şüphelenilen 13 kişi hastanelere kaldırıldı. - ANKARA
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:56 Kaynak: İHA
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