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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 23 Mart'a özel fotoğraf yarışması - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 23 Mart'a özel fotoğraf yarışması

14.02.2022 15:56
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 23 Mart'a özel fotoğraf yarışması

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla fotoğraf yarışması düzenliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, konusu "Erken Uyarı ve Erken Eylem Afet Riskinin Azaltılması için Hidrometeoroloji ve İklim Bilgileri" olarak belirlenen fotoğraf yarışması, profesyonel veya amatör olarak fotoğrafla ilgilenen herkese açık olacak.

Konunun öneminin benimsetilmesi ve bilgi düzeyinin artırılmasının hedeflendiği yarışmaya her katılımcı en çok 3 fotoğraf gönderebilecek.

Yarışmada, renkli ve herhangi bir tasarım programı ile oynanmamış orijinal eserler yer alabilecek. Siyah-beyaz çalışmalar değerlendirilmeyecek.

Yarışma şartnamesine, Genel Müdürlüğün "www.mgm.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

Fotoğraflar 4 Mart 2022'ye kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecek.

Değerlendirme, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılacak.

Birinciliğe layık görülen yarışmacıya plaket ve 5 bin lira, ikinciye plaket ve 4 bin lira, üçüncüye plaket ve 3 bin lira ödül verilecek.

Ödül töreni, 23 Mart 2022'de düzenlenecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, 23 Mart, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 23 Mart'a özel fotoğraf yarışması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 23 Mart'a özel fotoğraf yarışması - Son Dakika
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