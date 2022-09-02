Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

02.09.2022 09:04
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu; Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Düzce, Sinop ve Ordu çevreleri ile Muğla'nın iç, Aydın ve Samsun'un doğu, Denizli'nin batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin 4-9 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 33

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Parçalı bulutlu 33

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık, öğleden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu 30

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Erzurum: Parçalı bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)

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Kaynak: İHA

Batı Karadeniz, Tekirdağ, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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