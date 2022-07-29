Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

29.07.2022 09:19
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40 – 60 km/ saat) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 35

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 37

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

Trabzon: Parçalı bulutlu 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

(İHA)

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Kaynak: İHA

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