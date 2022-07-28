Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

28.07.2022 09:28
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinde yağış beklenmiyor.

Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40–60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 36

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 27

Trabzon: Parçalı bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 32

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

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Kaynak: İHA

Kuzey Ege, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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