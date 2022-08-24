Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

24.08.2022 09:08
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu;

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç), İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Göller Yöresi, Kırıkkale ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın güneyi ile Tekirdağ, Edirne'nin güneyi, İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, Ege ve Akdeniz kıyılarında mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

İzmir: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 35

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Erzurum: Parçalı bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

(İHA)

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Kaynak: İHA

İç Anadolu, Hatay, Ege, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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