Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

12.08.2022 09:18
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya,...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve batı kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile İstanbul, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Adana'nın kuzeyi, K. Maraş'ın batısı, Osmaniye, Hatay, Erzurum'un kuzeyi, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 33

İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 37

Adana: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ve doğu iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

(İHA)

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Balıkesir'de köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip satıyorlar Balıkesir'de köylerden topladıkları eski halı ve kilimleri tamir edip satıyorlar Burhaniye'de İki Arkadaş Köylerden Topladıkları Eski Halı ve Kilimleri Tamir Edip Satıyorlar Burhaniye'de İki Arkadaş Köylerden Topladıkları Eski Halı ve Kilimleri Tamir Edip Satıyorlar
Kaynak: İHA

Çanakkale, Balıkesir, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yurtta hava durumu - Son Dakika

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