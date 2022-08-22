Yurtta hava durumu - Son Dakika
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Yurtta hava durumu

22.08.2022 08:58
Yurtta hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük ve Van çevreleri, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın kuzeyi ile Çanakkale'nin kuzey ve doğu, Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 35

İstanbul: Parçalı bulutlu, akşam saatlerine kadar Avrupa Yakası'nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

İzmir: Az bulutlu ve açık 33

Adana: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

(İHA)

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Kaynak: İHA

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