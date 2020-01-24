Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması

6 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "iklim ve su" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden iklim ve su konulu fotoğraf yarışması, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "iklim ve su" konulu fotoğraf yarışmasına başvurular başladı.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 1873 yılında Uluslararası Meteoroloji Teşkilatı olarak kurulan ve 23 Mart 1950 yılında bugünkü adını alan Dünya Meteoroloji Teşkilatı (WMO), 23 Mart'ı her yıl farklı temalarla "Dünya Meteoroloji Günü" olarak kutluyor.

Bu kapsamda 2020 yılının teması "iklim ve su" oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü etkinlikleri çerçevesinde profesyonel ve amatör tüm fotoğrafçıların katılabileceği "iklim ve su" konulu fotoğraf yarışması düzenledi.

Son katılım tarihi 6 Mart 2020 Cuma günü olarak belirlenen yarışmada, birinciye 3 bin 500, ikinciye 3 bin ve üçüncüye 2 bin 500 lira ödül verilecek.

Ayrıca, dereceye giren eserler, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez birimi ile 15 bölge müdürlüğünün yazılı ve görsel tanıtım materyallerinde kullanılacak, fuarlarda sergilenecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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