Meteoroloji Genel Müdürlüğünden 'kar' açıklaması
1 saat önce
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak" şeklindeki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:50 Kaynak: İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, " İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak" şeklindeki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığını duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün bazı basın yayın organlarında 'İstanbul'a Kasım ayında kar yağacak' şeklinde yapılan afaki açıklamaların Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)
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