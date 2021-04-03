Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yapılan düzenlemeyle daha önce 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya yükseltildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı. Daha önce 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Ağrı, Iğdır ve Kars illeri, 16. Bölge Müdürlüğüne bağlandı. Bayburt ise 11. yerine 12. Bölge Müdürlüğü kapsamına dahil edildi.

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığınca, bölge müdürlüklerine bağlı meteoroloji müdürlükleriyle meydan meteoroloji birlikleri kurulabilecek. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 1'er bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı kadrolarıyla 2 şube müdürü kadrosu ihdas edilecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 22/12/2011 Tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" yürürlükten kaldırıldı.

Bölge müdürlükleri listesi şöyle:

Bölge müdürlüğü adı Merkezi Bağlı iller Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü İzmir Aydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Antalya, Burdur, Isparta, Muğla Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Afyonkarahisar Afyonkarahisar, Denizli, Uşak Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü Adana Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Kayseri Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü Konya Aksaray, Karaman, Konya, Niğde Meteoroloji 9. Bölge Müdürlüğü Ankara Ankara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Samsun Amasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü Trabzon Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Erzurum Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Adıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van Bitlis, Hakkari, Muş, Van Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü Iğdır Ağrı, Iğdır, Kars

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