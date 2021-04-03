Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı

03.04.2021 10:19
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı, System.String[]

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yapılan düzenlemeyle daha önce 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya yükseltildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında yapılan düzenlemeyle daha önce 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya yükseltildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 olan bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı. Daha önce 12. Bölge Müdürlüğüne bağlı olan Ağrı, Iğdır ve Kars illeri, 16. Bölge Müdürlüğüne bağlandı. Bayburt ise 11. yerine 12. Bölge Müdürlüğü kapsamına dahil edildi.

Diğer taraftan, Tarım ve Orman Bakanlığınca, bölge müdürlüklerine bağlı meteoroloji müdürlükleriyle meydan meteoroloji birlikleri kurulabilecek. Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatı için 1'er bölge müdürü ve bölge müdür yardımcısı kadrolarıyla 2 şube müdürü kadrosu ihdas edilecek.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki 22/12/2011 Tarihli ve 2011/2632 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı" yürürlükten kaldırıldı.

Bölge müdürlükleri listesi şöyle:

Bölge müdürlüğü adıMerkeziBağlı iller
Meteoroloji 1. Bölge MüdürlüğüİstanbulEdirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova
Meteoroloji 2. Bölge MüdürlüğüİzmirAydın, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Manisa
Meteoroloji 3. Bölge MüdürlüğüEskişehirBilecik, Bursa, Eskişehir, Kütahya
Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüğüAntalyaAntalya, Burdur, Isparta, Muğla
Meteoroloji 5. Bölge MüdürlüğüAfyonkarahisarAfyonkarahisar, Denizli, Uşak
Meteoroloji 6. Bölge MüdürlüğüAdanaAdana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye
Meteoroloji 7. Bölge MüdürlüğüKayseriKayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Yozgat
Meteoroloji 8. Bölge MüdürlüğüKonyaAksaray, Karaman, Konya, Niğde
Meteoroloji 9. Bölge MüdürlüğüAnkaraAnkara, Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Zonguldak
Meteoroloji 10. Bölge MüdürlüğüSamsunAmasya, Çorum, Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Tokat
Meteoroloji 11. Bölge MüdürlüğüTrabzonArtvin, Giresun, Gümüşhane, Rize, Trabzon
Meteoroloji 12. Bölge MüdürlüğüErzurumArdahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum
Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüğüElazığAdıyaman, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli
Meteoroloji 14. Bölge MüdürlüğüVanBitlis, Hakkari, Muş, Van
Meteoroloji 15. Bölge MüdürlüğüDiyarbakırBatman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak
Meteoroloji 16. Bölge MüdürlüğüIğdırAğrı, Iğdır, Kars

Meteoroloji, Gazete, Iğdır, Ağrı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölge müdürlüğü sayısı 16'ya çıkarıldı - Son Dakika Ekonomi


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