İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika
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İstanbul'da beklenen yağış başladı

25.08.2022 01:03
İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış ve dolu uyarısının ardından beklenen yağış İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul olmak üzere çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Yaz yağışları geri dönerken, başta Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de şiddetli ve ani yağışlar beklenmesine karşın sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşek ile birlikte akşam saatlerinde İstanbul'da başladı. Gece karanlığını adeta aydınlatan şimşek görüntüleri kameralara yansıdı.

Kartal'da aniden etkili olan yağmur yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Duraklarda evlerine gitmek için otobüs bekleyen vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum oluşma riski, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşları uyardı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika
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