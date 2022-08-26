Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Esenyurt , Beylikdüzü , Arnavutköy, Başakşehir , Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi. Öte yandan yağışın ardından sokağa çıkan çocuklar ise, yağışlı havayı oyunlar oynayarak eğlenceli hale getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu - Son Dakika

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