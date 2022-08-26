İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu - Son Dakika
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İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu

26.08.2022 18:15
İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, trafikte bulunan sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen dolu yağışı etkili olmaya başladı. Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca ilçelerinde etkili olan dolu yağışı trafikte olan sürücülere zor anlar yaşattı. Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri sürücülerin ilerlemesini engelledi. Öte yandan yağışın ardından sokağa çıkan çocuklar ise, yağışlı havayı oyunlar oynayarak eğlenceli hale getirdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Beylikdüzü, İstanbul, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dolu etkili oldu, bazı yollarda su birikintileri oluştu - Son Dakika
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